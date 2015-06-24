Çadır kentte yangın: 2 ölü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin barındığı çadır kentte çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin barındığı Kahramanmaraş Konaklama Merkezi'ndeki 6. mahallede bir çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüyen yangında 7 çadır kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, Emine (3) ve Hale Hammami (2) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

