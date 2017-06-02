"ByLock"çu akademisyenlere operasyon

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Erciyes Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 6 akademisyen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, Erciyes Üniversitesinde çalışırken meslekten ihraç edilen 11 akademisyene yönelik operasyon düzenledi.
Kayseri, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Firar 5 zanlı aranıyor.
AA