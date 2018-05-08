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ByLock'tan eyleme katılma talimatı almış

Kütahya'da gazeteciler cemiyeti başkanlığı yaptığı dönemde ByLock'tan tutuklu gazeteciler için yapılacak eyleme katılması yönünde talimat aldığı belirlenen tutuklu sanık Akkaşoğlu'nun tahliye talebi reddedildi.

ByLock'tan eyleme katılma talimatı almış

Kütahya'da gazeteciler cemiyeti başkanlığı yaptığı dönemde ByLock'tan tutuklu gazeteciler için yapılacak eyleme katılması yönünde talimat aldığı belirlenen tutuklu sanık Akkaşoğlu'nun tahliye talebi reddedildi.

08 Mayıs 2018 Salı 14:24
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ByLock'tan eyleme katılma talimatı almış

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık gazeteci Alaaddin Akkaşoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akkaşoğlu, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşmasının kapalı olarak yapılmasını isteyen Akkaşoğlu'nun talebi, mahkeme heyetince oy birliğiyle reddedildi.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve üzerine kayıtlı iki telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanıldığı belirlenen Akkaşoğlu'nun yazışmaları mahkemedeki dosyada delil olarak yer aldı.

Mahkeme heyeti, 14 gün yaptığı Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı dönemindeki "ByLock" yazışmalarına işaret ederek, "Kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından 10 Ocak 2016'da Çalışan Gazeteciler Günü'nde Silivri'deki cezaevinde tutuklu gazeteciler için yapılacak eyleme cemiyet başkanı olarak katılman talimatı verildiği yer alıyor. Ne diyorsun?" diye sorduğu Akkaşoğlu, suçlamaları kabul etmedi.

Akkaşoğlu, telefonunda kullandığı belirlenen "ByLock"taki yazışmalarının kendisine ait olmadığını ve kumpas kurulduğunu öne sürerek, şirketinde çalışan ve haklarında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Kemal Kurumahmutoğlu ve E.E'nin telefonunu kullanmış olabileceğini iddia etti.

Sağlık sorunları yaşadığını savunan Akkaşoğlu, kaçma şüphesinin olmadığını ve tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Akkaşoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kütahya'da günlük yerel gazetesi KHK ile kapanan Akkaşoğlu, 5 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Akkaşoğlu'nun, ByLock yazışmaları nedeniyle bir önceki duruşmada tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Yönetim kurulu kararıyla 24 Aralık 2015'te Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İhsan Tunçoğlu'nun yerine yönetim kurulu üyesi Alaaddin Akkaşoğlu başkan olmuştu. Kütahya Dernekler Müdürlüğü ise tüzüğe aykırı olduğundan Akkaşoğlu'nun bu göreve getirilemeyeceğini belirtmiş ve bu kararı 7 Ocak 2016'da iptal etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaFETÖBylockAlaaddin Akkaşoğlu
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