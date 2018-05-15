Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102003
ALTIN
184.781
DOLAR
4.3823
STERLİN
5.9398
EURO
5.2270
Buray’ın gizemli aşkı
Buray’ın gizemli aşkı
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda

'ByLock kullanmadım' diyen sanıktan 50 sayfa içerik çıktı

Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında "ByLock" kullandığı yönündeki iddiayı reddeden tutuklu sanığın 50 sayfalık içerik raporu ortaya çıktı.

'ByLock kullanmadım' diyen sanıktan 50 sayfa içerik çıktı

Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında "ByLock" kullandığı yönündeki iddiayı reddeden tutuklu sanığın 50 sayfalık içerik raporu ortaya çıktı.

15 Mayıs 2018 Salı 12:22
0 Okunma
'ByLock kullanmadım' diyen sanıktan 50 sayfa içerik çıktı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 3'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları hazır bulundu. Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme başkanının "ByLock" kullanıp kullanmadığını sorduğu tutuklu sanık Mustafa Karaca, "ByLock kullanmadım" savunmasını yaptı. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa, "Evet, kullanmamışsın. 50 sayfa ByLock içerik raporun çıkmış." dedi.

Mahkeme başkanının, Bank Asya hesabına 2014-2015'te eğitim bursu adı altında değişik tutarlarda para yatırıldığı, 4 kez Eskişehir Eğitim ve Kültür Vakfından 2 bin lira geldiğinin görüldüğünü ifade etmesi üzerine Karaca, bilgisinin olmadığını öne sürerek, "Hesabıma genelde bu vakıftan burs olarak 350 lira gibi bir para geliyordu. Ben zaten üniversite öğrencisiyim. Aylık gidip bu 350 lirayı çekiyordum. Diğer gelen paraları görmedim." iddiasında bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Evet, o paraları da görmemişsin. Paralar hesabına yattığı an gidip ATM'den çekmişsin. Paranın ne zaman geleceğinden bile haberin var." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Uygur Böre E. ise savunmasında Bank Asya hesap hareketleriyle kendisinin alakasının olmadığını öne sürerek, "2014 yılı Temmuz ayında bankada hesabı açtım. Daha sonra banka kartımı arkadaşım Sercan kod adlı Serdar G. aldı. Yani Bank Asya kartımı arkadaşıma vermiştim. Ben kullanmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
STK'lar ramazanda 'iyiliğin sesi' olacak
STK'lar ramazanda 'iyiliğin sesi' olacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mütalaa açıklanıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mütalaa açıklanıyor
ULTRA EKONOMİK ELEKTRİKLİ SCOOTER GELİŞTİRDİLER
ULTRA EKONOMİK ELEKTRİKLİ SCOOTER GELİŞTİRDİLER
Kaçakları taşıyan tekne battı
Kaçakları taşıyan tekne battı
Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak
Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak
'Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum'
'Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum'
İstanbul'da 'Açık Kapı Projesi' hayata geçirildi
İstanbul'da 'Açık Kapı Projesi' hayata geçirildi
Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında mütalaa
Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında mütalaa
Kanserli çocuklara umut oldu
Kanserli çocuklara umut oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ