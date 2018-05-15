'ByLock kullanmadım' diyen sanıktan 50 sayfa içerik çıktı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 3'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları hazır bulundu. Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme başkanının "ByLock" kullanıp kullanmadığını sorduğu tutuklu sanık Mustafa Karaca, "ByLock kullanmadım" savunmasını yaptı. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa, "Evet, kullanmamışsın. 50 sayfa ByLock içerik raporun çıkmış." dedi.

Mahkeme başkanının, Bank Asya hesabına 2014-2015'te eğitim bursu adı altında değişik tutarlarda para yatırıldığı, 4 kez Eskişehir Eğitim ve Kültür Vakfından 2 bin lira geldiğinin görüldüğünü ifade etmesi üzerine Karaca, bilgisinin olmadığını öne sürerek, "Hesabıma genelde bu vakıftan burs olarak 350 lira gibi bir para geliyordu. Ben zaten üniversite öğrencisiyim. Aylık gidip bu 350 lirayı çekiyordum. Diğer gelen paraları görmedim." iddiasında bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Evet, o paraları da görmemişsin. Paralar hesabına yattığı an gidip ATM'den çekmişsin. Paranın ne zaman geleceğinden bile haberin var." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Uygur Böre E. ise savunmasında Bank Asya hesap hareketleriyle kendisinin alakasının olmadığını öne sürerek, "2014 yılı Temmuz ayında bankada hesabı açtım. Daha sonra banka kartımı arkadaşım Sercan kod adlı Serdar G. aldı. Yani Bank Asya kartımı arkadaşıma vermiştim. Ben kullanmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.