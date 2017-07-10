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ByLock kullanıcısı 43 kişi için gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı halen çalışan toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tümümün ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

ByLock kullanıcısı 43 kişi için gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı halen çalışan toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tümümün ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:51
8 Okunma
ByLock kullanıcısı 43 kişi için gözaltı kararı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı halen çalışan toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tümümün ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylockGözaltıSoruşturma
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