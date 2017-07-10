ByLock kullanıcısı 43 kişi için gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı halen çalışan toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tümümün ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.