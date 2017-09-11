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ByLock kullanıcısı 33 eski Telekom çalışanına gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında sürdürülen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 33 eski Türk Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

ByLock kullanıcısı 33 eski Telekom çalışanına gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında sürdürülen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 33 eski Türk Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 17:05
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ByLock kullanıcısı 33 eski Telekom çalışanına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 33 eski Türk Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıkta terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 33 şüpheli eski Türk Telekom çalışanı hakkında verilen gözaltı kararının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

Ankara'da ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı, 8'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ ile iltisakı belirlenen şüphelilerin daha önce Türk Telekom'dan ihraç edildikleri öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖBylock
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