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'ByLock' kullandıkları belirlenen 5 avukat adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları belirlenen 5 avukat adliyeye sevk edildi.

'ByLock' kullandıkları belirlenen 5 avukat adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları belirlenen 5 avukat adliyeye sevk edildi.

21 Şubat 2017 Salı 16:41
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'ByLock' kullandıkları belirlenen 5 avukat adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde merkezli Ankara, Adana ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan avukatlar H.A, H.A.K, Y.Ü, O.Y. ve K.C. adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 4 ilde 18 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen ve aralarında avukatların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeFETÖBylock
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