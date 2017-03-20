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'ByLock'çu polislere hapis cezası

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 63'ü tutuklu 86 polisin yargılanmasına başlandı.

'ByLock'çu polislere hapis cezası

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 63'ü tutuklu 86 polisin yargılanmasına başlandı.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:23
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'ByLock'çu polislere hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 63'ü tutuklu 86 sanık, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında oluşturulan binadaki duruşma salonunda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 61 tutuklu, 5 tutuksuz sanık ile avukatlar katıldı. Çok sayıda sanık yakını da izleyici olarak duruşmada yer aldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan emniyet görevlilerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 63'ü tutuklu 86 polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylockPolislere Hapis Cezası
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