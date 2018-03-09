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'ByLock'çu 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

'ByLock'çu 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

09 Mart 2018 Cuma 11:54
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'ByLock'çu 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanan farklı meslek gruplarından 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan ve içerik tespiti yapılan 57 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan gözaltı karar alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İstanbul merkezli yapılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 14 şüphelinin yakalandığı belirtildi. 

Şüphelilerden 42'sinin İstanbul'da ikamet ettiği, 15'inin ise farklı illerde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBylock
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