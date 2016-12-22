Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena Stadı yakınlarında gerçekleşen terör saldırısının ardından spor dünyasından Türkiye’ye kınama ve taziye mesajlarının ulaştığı bildirildi.
Saldırının ardından en anlamlı desteğin İspanyol spor gazetesi Marca tarafından verildiği, gazetenin terör saldırısı sonrası logosunda ay yıldızla çıktığı belirtildi. Genel Müdür Akarca'nın bu dayanışmadan ötürü Marca'ya teşekkür mesajı gönderdiği ifade edildi.
Akarcanın mesajında, "Ülkemizde yaşanan hain terör saldırısına göstermiş olduğunuz duyarlılık ve Türk milletine verdiğiniz destek tüm dünya medyasına örnek oluşturacak değerdedir. Dünyanın hiçbir yerinde bir daha menfur terör saldırılarının yaşanmaması temennilerimizle ülkemiz adına teşekkür eder, selam ve saygılarımı sunarım." ifadelerinin kullandığı kaydedildi.
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