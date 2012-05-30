BYEGM Bursa İl Müdürlüğü açılacak

BURSA - Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,

'nin kuruluş yıl dönümü olan 7 Haziran'da gerçekleşecek açılışa, Başbakan Yardımcısı Bülent

ile

Genel Müdürü Murat Karakaya'nın da katılacağı belirtildi.



Açılış töreninin ardından BYEGM'nin 92. kuruluş yıl dönümü kokteyli verileceği kaydedildi.

7 Haziran 1920'de kurulan BYEGM Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon olmak üzere 7 il müdürlüğünde hizmet veriyordu.

Bakanlar Kurulu'nun 14 Kasım 2011 tarihli kararıyla Bursa'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun ve Şanlıurfa il müdürlükleri kurularak il müdürlüğü sayısı 17'ye çıkarılan BYEGM, yerel ve bölgesel medyaya yönelik hizmetlerini daha çabuk ve kolay gerçekleştirebilecek.