'BYEGM basın merkezleriyle ilke imza attı'

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamada, dün Türkiye'ye halk oylamasını izlemek üzere gelen yabancı basın mensupları ile yerleşik yabancı basın ve Türk medyasından 600'e yakın gazetecinin, BYEGM tarafından Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da kurulan basın merkezlerinde her türlü olanak sunularak, ağırlandığı belirtildi.

Her 3 ilde kurulan dev ekranlarda Anadolu Ajansından gelen ve çeşitli kanalların verdiği sandık sonuçlarının anlık olarak paylaşıldığı aktarılan açıklamada, dünya ve Türk televizyonlarının yayınlarının da dakika dakika takip edildiği vurgulandı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ın da basın merkezi kürsüsünden gazetecilere seslendiği belirtilen açıklamada, yapılan açıklamaların dünyanın her köşesinde, isteyen her kanalın canlı yayınla verebilmesi için simültane tercüme hizmeti ile ortak frekanstan servis edildiği kaydedildi.

Ağırlanan gazeteciler memnun kaldı

Açıklamada, halk oylaması sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile gece boyunca TRT Arapça, TRT Haber, BBC, Sky News, Rudaw, El Cezire'nin de aralarında bulunduğu televizyon kanallarında görevli muhabirlerin, BYEGM'nin sağladığı imkanlarla, kendi ülkelerindeki radyo, televizyon ve gazetelere tamamen bağımsız bir ortamda, canlı yayınla haber geçme imkanını elde ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın referandum sonrası değerlendirmelerinin de çeşitli dillere çevrilerek tüm dünyaya iletildiği aktarıldı.

Basın merkezlerinde ağırlanan gazeteciler ve konukların memnuniyetlerini dile getirdiği, BYEGM yöneticileri ve personelinin de sunulan hizmetlerle Türkiye'nin gelişmişliğini vurgulamanın mutluluğunu yaşadıkları bildirildi.

"Bu proje basın özgürlüğünün de zirvesi"

Açıklamada, çeşitli televizyon kanallarına röportaj vererek sonuçları yorumlayan BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın da değerlendirmelerine yer verili.

Türkiye'nin taze bir enerjiyle yeni bir döneme başladığını belirten Akarca, şunları kaydetti:

"Yabancı bir gazetecinin, şarj bitme, yayın kesintisi, anons için özgün bir ortam arama derdi olmaksızın, konforlu koşullarda BYEGM tarafından sağlanan frekans üzerinden ücretsiz olarak kendi ülkesine canlı yayın geçebilmesine imkan tanıyan bir basın merkezi projesini hayata geçirerek, dünyada bir ilke imza attık. Bu proje basın özgürlüğünün de zirvesi sayılabilir. Konuğumuz olan her gazeteci, hiçbir yönlendirme olmaksızın, özgürce haberlerini kendi ülkesine aktardı. Dünyanın dört bir yanından gazeteci arkadaşlarımızla yaptığımız ikili görüşmelerde de uyguladığımız akreditasyonlarda basın özgürlüğüne ters düşebilecek herhangi bir düşüncemizin olmadığını, sadece evrensel gazetecilik kurallarını çiğneyen, teröre destek olmayı huy edinmiş meslek dışı kişileri reddettiğimizi de anlatma imkanı bulduk."