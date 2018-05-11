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"Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa'da yüzde 99, İzmir'de yüzde 47, Ankara'da yüzde 20 ama problem yok." dedi.

"Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa'da yüzde 99, İzmir'de yüzde 47, Ankara'da yüzde 20 ama problem yok." dedi.

11 Mayıs 2018 Cuma 11:48
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"Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa'da yüzde 99, İzmir'de yüzde 47, Ankara'da yüzde 20 ama problem yok." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluBarajların Doluluk OranıBaraj
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