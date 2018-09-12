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Büyükşehir'den sokak hayvanları için 'Vetbüs'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vetbüs Projesi kapsamında, iki otobüsle 39 ilçede sokak hayvanlarına yönelik mobil klinik hizmeti veriliyor.

Büyükşehir'den sokak hayvanları için 'Vetbüs'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vetbüs Projesi kapsamında, iki otobüsle 39 ilçede sokak hayvanlarına yönelik mobil klinik hizmeti veriliyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:05
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Büyükşehir'den sokak hayvanları için 'Vetbüs'

Biri Avrupa Yakası, diğeri Anadolu Yakası'nda bulunan Vetbüsler'de yaklaşık 2 ayda 280 sokak hayvanına sağlık taraması ve parazit uygulaması yapıldı.

Sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramasından geçirildiği Vetbüsler ayrıca, durumu kötü olan hayvanları İBB'ye ait hayvan bakım evlerine götürüyor. Hayvanlar sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ediliyor.

İstanbul'u turlayarak hizmet veren Vetbüslere vatandaşlar da sokak hayvanlarını götürerek tedavi ettirebiliyor. Vetbüslerin içinde tetkik ve tedavi için bir veteriner ekip hazır bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Hizmetleri Müdürlüğü veterinerlerinden Neşe Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün farklı ilçelere giderek sokak hayvanlarını sağlık taramasından geçirdiklerini söyledi.

Vetbüs projesi kapsamında Alo 153 üzerinden gelen talepler doğrultusunda da program oluşturduklarını aktaran Toker, hangi bölgede ihtiyaç varsa Vetbüs'ün o bölgeye gittiğini ifade etti.

Aşılama programı, iç-dış paraziter ile mikroçip uygulaması yapılıyor

Toker, hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda hizmet verdiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Vetbüs projesi kapsamında sokak hayvanlarına sağlık taraması, aşılama programı, iç-dış paraziter ile mikroçip uygulaması yapıyoruz. Hayvanın ciddi bir hastalığı yoksa ayakta tedavi yapıyoruz. Mikroçiple hayvanı kimliklendirmiş oluyoruz ve sisteme kaydı yapılıyor. Yaptığımız uygulamalar o sistemde yer aldığı için daha sonra hayvan hakkında bilgi edinebiliyoruz. Bu uygulamayı sahipli hayvanlara da yapabiliyoruz. Mikroçip uygulanmış bir hayvanın bilgilerini sahibinden alıp sistemimize kaydediyoruz. İleride kaybolduğunda başka yerde o mikroçip okutuluyor ve sistemimizden o bilgilere ulaşılabiliniyor. Vetbüsümüzde veteriner hekim, veteriner teknikeri ve yardımcı personelimiz var. Proje kapsamında 2 aylık süreçte 280 sokak hayvanına sağlık taraması ve parazit anlamında uygulama yaptık, 14 hayvanımızı da sahiplendirdik."

"Daha fazla sokak hayvanına ulaşmak istiyoruz"

Toker, Vetbüs ile daha fazla sokak hayvanına ulaşmak istediklerini söyledi.

Vetbüs ile noktasal olarak gidip hayvanlara müdahale edebildiklerini aktaran Toker, şöyle devam etti:

"Sokak hayvanları konusunda vatandaşlarımız çok duyarlı. Bazı vatandaşlar ilçelerindeki 30-40 kediye baktığını söylüyor. Bize birçok ilçeden talep geliyor. Bir vatandaş, sokak hayvanını Vetbüs'e getirdiğinde, hayvanın öncelikle sağlık taramasını yapıyoruz, iç ve dış paraziter uygulamasını yapıyoruz. Kuduz aşısını yaptıktan sonra, mikroçip uygulayıp sonra, o bilgileri sistemimize girerek kayıt altına alıyoruz. Tedavisi ayakta yapılabilecekse tedavisini gerçekleştiriyoruz, eğer devam etmesi gereken bir tedavisi varsa birimlerimize sevk ediyoruz. Daha sonra hayvanı getiren kimseye teslim ediyoruz, o bölgenin hayvanı ise serbest bırakıyoruz."

Birimlerinde tedavisi tamamlanmış ama aldığı bölgeye bırakamadıkları hayvanlar da olabildiğine değinen Toker, "Mesela yavrular, çok küçük oldukları için bırakamıyoruz. Evinde bakabilecek, sorumluluğu alabilecek kişilere hayvanları sahiplendiriyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
VetbüsSokak Hayvanları
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