Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Sere, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sere'nin eşi Fanta Traore, çocukları Yasmine Aquela (11), Kenza Aliah (6), Bassari Nadia (4), Ramzy S. Nasser (2) ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan, kabul sırasında Büyükelçi Sere'nin çocuklarıyla yakından ilgilendi. 2 yaşındaki Ramzy S. Nasser'in elini öperek kucağına alan Erdoğan, 4 yaşındaki Bassari Nadia'nın da isteğini geri çevirmedi.

Gabon Büyükelçisi Avouma, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon'un Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Avouma, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Avouma'nın, eşi ve büyükelçilik mensubunu Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Bhattacharyya, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Bhattacharyya'nın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Köprülü, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Köprülü'nün eşi, oğlu ve bazı büyükelçilik mensupları takdimin ardından, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.