Büyükelçi düzeyinde görevden almalar olacağı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçi düzeyinde görevden almalar olacağını bildirdi.
AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçi düzeyinde görevden almalar olacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçi düzeyinde görevden almalar olacağını bildirdi.
AA