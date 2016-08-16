Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçiliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yayımlanan karara göre, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Tahsin Tunç Üğdül Varşova Büyükelçiliğine, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yaşar Halit Çevik Atina Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Can Dizdar ise Abu Dabi Büyükelçiliğine atandı.

Öte yandan, Atina Büyükelçisi Kerim Uras ile Abu Dabi Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen de merkeze alındı.