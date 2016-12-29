Büyükçekmece'de fırtına nedeniyle bir vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.
29 Aralık 2016 Perşembe 13:50
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D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Yoldan geçen bir beton mikserinin üzerine devrilen vinç yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu D-100 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
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