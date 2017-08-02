Büyükçekmece festival ile coştu…

28 Temmuz Cuma günü, saat 12.00’de İstiklal Caddesindeki çelenk konulmasıyla başlayan festival, Akşam saat 21.00’de Kordonboyu sahil Zeki Pekcan Parkı önündeki Utku ile Açık Mikrofon ‘canlı karaoke şov’ ile devam etti.
29 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te Kültürpark Kervansaray’da 3. Uluslararası Büyükçekmece Kukla Festivali açılışı yapıldı. Ardından Uluslararası atölye bayramı geleneksel el sanatları açılışı yapıldı. Akşam saat 21.00’de Kondonboyunda düzenlenen kortej ve Cumhuriyet Meydanı’nda halkın katılımıyla zumba etkinliği düzenlendi.
30 Temmuz Pazar günü ise sergi açılışları yapıldı. Müze Kültürpark’ta kukla tiyatrosu gösterisi, AKM, İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde taş plak sergisi, AKM,Fuaye Girişte 8. uluslararası fotoğraf yarışması sergisi, AKM Türkan Saylan Fuaye Alanında çalgı koleksiyonu sergisi, AKM,Bedia Muvahhit Gösteri Salonu’nda konuk ülkelerin belediye başkınını ve folklor kurumu başkanını ziyareti, Mimaroba-Amfi Tiyatroda kukla tiyatrosu gösterisi ve 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali resmi açılış seremonisi gerçekleştirildi.
Festival etkinlikleri çerçevesinde dün kukla tiyatrosu gösterisi, barışın renkleri sergisi, festival sevgi bahçesi oluşturulması ve barış kütüğüne ülke plaketlerinin asılması, bal kabağı rüyası sergisi, açılış özel gösterisi, resmi açılış seramonisi, illüzyonist, konuşmacı, komedyen Kıvanç ve Burak gösterisi, Della Miles konseri düzenlendi.
18. ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE
KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ PROGRAMI:
01 AĞUSTOS 2017 SALI
13.00- ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI YER: Büyükçekmece A.K.M.
15.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ (TUNUS) YER: Müze- Kültürpark
19.00- UTKU İLE AÇIK MİKRAFON ‘CANLI KARAOKE ŞOV’ YER: Kültürpark
20.00- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ KIRKLARELİ YILDIZLAR EKİBİ, ANTRENÖR VOLKAN GÜLCAN
20.35- KONUK ÜLKELERİN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ
21.00- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (İSPANYA) YER: Kordonboyu-Zeki Pekcan Parkı
21.00- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (İTALYA) YER: Mimaroba, Atatürk Parkı
21.15- FOLKLOR KURUMU GAZİANTEP YÖRESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ, ANTRENÖR ALİ CEVAZ
21.25- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ ÜSKÜP BÜYÜKLER EKİBİ, ANTRENÖR HASAN KESKİN
21.45- 8.ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
22.00- BENGÜ KONSERİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU
02 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA
19.00- DİDEM İLE ZUMBA YER: Kültürpark
19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BLD.KUKLA TİYATROSU) YER: Mimaroba Atatürk Parkı
19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ.(İSPANYA) YER: SEVİNÇER KUKLA TİYATROSU, MİMAROBA
20.00- FOLKLOR KURUMU ÜSKÜP YÖRESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ, ANTRENÖR HASAN KESKİN
20.25- KONUK ÜLKELERİN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ
21.45- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ KIRKLARELİ VE TRABZON BÜYÜKLER EKİBİ, ANTRENÖRLER VOLKAN GÜLCAN-SAMET KÖLEMEN
22.15- MOR VE ÖTESİ KONSERİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU
03 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE
13.00- ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI YER: BÜYÜKÇEKMECE A.K.M.
19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (TİYATRO BÜYÜ) YER: Büyükçekmece, Kordonboyu Zeki Pekcan Parkı
19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (İTALYA) YER: Barış Manço Parkı, Sinanoba
20.00- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ GAZİANTEP YILDIZLAR EKİBİ, ANTRENÖR ÖMER BOZAN
20.25- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ ARTVİN BÜYÜKLER, ANTRENÖR ONUR ŞAHİN
20.35- KONUK ÜLKELERİN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ
21.35- FOLKLOR KURUMU BURSA YÖRESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ, ANTRENÖR SERDAR BOMBACI
21.45- YEREL BASIN/BASIN BAŞARI/BASIN ONUR ÖDÜL TÖRENİ
22.00- KAYAHAN ŞARKILARI (İPEK AÇAR-SUAT SUNA-İSKENDER PAYDAŞ) KONSERİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU
04 AĞUSTOS 2017 CUMA
13.00- ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI.
YER: BÜYÜKÇEKMECE A.K.M.
15.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU (TİYATRO BÜYÜ) YER: Müze- Kültürpark
18.00- ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU KOKTEYLİ YER: Dalyan Kafe Yanı- Kültürpark
19.00- ÇOCUK EL SANATLARI ATÖLYE SERGİ AÇILIŞI YER: Kültürpark
19.10- MİNİK ELLER SERAMİK ATÖLYESİ (DUVARDA SERAMİK SERGİSİ) YER: Kültürpark
19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (İTALYA) YER: Büyükçekmece, Kordonboyu Zeki Pekcan Parkı
20.00- ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI KAFKAS YÖRESİ MİNİKLER GÖSTERİSİ ANTRENÖR ÖMER BOZAN
20.25- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ ÜSKÜP YILDIZLAR, ANTRENÖR HASAN KESKİN
20.45- KONUK ÜLKELERİN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ
21.30- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ İZMİR BÜYÜKLER EKİBİ ANTRENÖR ERHAN KARATOKA
21.50- ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU PLAKET TÖRENİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU
22.15- KORAY AVCI KONSERİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU
18. ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ RESMİ KAPANIŞ SEREMONİSİ
05 AĞUSTOS 2017 CUMARTESİ
13.00- TÜRK YEMEKLERİ SERGİSİ YER: Müze- Kültürpark
15.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BLD.KUKLA TİYATROSU) YER: Müze- Kültürpark
19.30- FESTİVALDE GÖREV ALAN REHBERLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİ
20.15- ULUSLARARASI HALK DANSLARI GÖSTERİSİ
21.20- TÜRKİYE FOLKLOR KURUMU HALK OYUNLARI GRUBU ROMAN EKİBİ ANTRENÖR SEÇİL BOMBACI
21.25- KÜLTÜR VE SANATTA YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜL TÖRENİ (HALDUN DORMEN/GÜLRİZ SURURİ)
22.45- ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI MARDİN YÖRESİ YILDIZLAR VE BÜYÜKLER GÖSTERİSİ ANTRENÖR ÖMER BOZAN
23.00- FESTİVAL KOMİTESİ VE ULUSLARARASI JURİ ÜYELERİNE TEŞEKKÜR TÖRENİ
23.15- ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
00.00- FESTİVAL KAPANIŞ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU
İSTANBUL / Yağmur Tanyıldız - Filiz Argut
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