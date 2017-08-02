Büyükçekmece festival ile coştu…

28 Temmuz Cuma günü, saat 12.00’de İstiklal Caddesindeki çelenk konulmasıyla başlayan festival, Akşam saat 21.00’de Kordonboyu sahil Zeki Pekcan Parkı önündeki Utku ile Açık Mikrofon ‘canlı karaoke şov’ ile devam etti.

29 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te Kültürpark Kervansaray’da 3. Uluslararası Büyükçekmece Kukla Festivali açılışı yapıldı. Ardından Uluslararası atölye bayramı geleneksel el sanatları açılışı yapıldı. Akşam saat 21.00’de Kondonboyunda düzenlenen kortej ve Cumhuriyet Meydanı’nda halkın katılımıyla zumba etkinliği düzenlendi.

30 Temmuz Pazar günü ise sergi açılışları yapıldı. Müze Kültürpark’ta kukla tiyatrosu gösterisi, AKM, İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde taş plak sergisi, AKM,Fuaye Girişte 8. uluslararası fotoğraf yarışması sergisi, AKM Türkan Saylan Fuaye Alanında çalgı koleksiyonu sergisi, AKM,Bedia Muvahhit Gösteri Salonu’nda konuk ülkelerin belediye başkınını ve folklor kurumu başkanını ziyareti, Mimaroba-Amfi Tiyatroda kukla tiyatrosu gösterisi ve 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali resmi açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Festival etkinlikleri çerçevesinde dün kukla tiyatrosu gösterisi, barışın renkleri sergisi, festival sevgi bahçesi oluşturulması ve barış kütüğüne ülke plaketlerinin asılması, bal kabağı rüyası sergisi, açılış özel gösterisi, resmi açılış seramonisi, illüzyonist, konuşmacı, komedyen Kıvanç ve Burak gösterisi, Della Miles konseri düzenlendi.

18. ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE

KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ PROGRAMI​:

01 AĞUSTOS 2017 SALI

13.00- ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI YER: Büyükçekmece A.K.M.

15.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ (TUNUS) YER: Müze- Kültürpark

19.00- UTKU İLE AÇIK MİKRAFON ‘CANLI KARAOKE ŞOV’ YER: Kültürpark

20.00- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ KIRKLARELİ YILDIZLAR EKİBİ, ANTRENÖR VOLKAN GÜLCAN

20.35- KONUK ÜLKELERİN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

21.00- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (İSPANYA) YER: Kordonboyu-Zeki Pekcan Parkı

21.00- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (İTALYA) YER: Mimaroba, Atatürk Parkı

21.15- FOLKLOR KURUMU GAZİANTEP YÖRESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ, ANTRENÖR ALİ CEVAZ

21.25- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ ÜSKÜP BÜYÜKLER EKİBİ, ANTRENÖR HASAN KESKİN

21.45- 8.ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

22.00- BENGÜ KONSERİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU

02 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA

19.00- DİDEM İLE ZUMBA YER: Kültürpark

19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BLD.KUKLA TİYATROSU) YER: Mimaroba Atatürk Parkı

19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ.(İSPANYA) YER: SEVİNÇER KUKLA TİYATROSU, MİMAROBA

20.00- FOLKLOR KURUMU ÜSKÜP YÖRESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ, ANTRENÖR HASAN KESKİN

20.25- KONUK ÜLKELERİN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

21.45- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ KIRKLARELİ VE TRABZON BÜYÜKLER EKİBİ, ANTRENÖRLER VOLKAN GÜLCAN-SAMET KÖLEMEN

22.15- MOR VE ÖTESİ KONSERİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU

03 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE

13.00- ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI YER: BÜYÜKÇEKMECE A.K.M.

19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (TİYATRO BÜYÜ) YER: Büyükçekmece, Kordonboyu Zeki Pekcan Parkı

19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (İTALYA) YER: Barış Manço Parkı, Sinanoba

20.00- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ GAZİANTEP YILDIZLAR EKİBİ, ANTRENÖR ÖMER BOZAN

20.25- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ ARTVİN BÜYÜKLER, ANTRENÖR ONUR ŞAHİN

20.35- KONUK ÜLKELERİN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

21.35- FOLKLOR KURUMU BURSA YÖRESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ, ANTRENÖR SERDAR BOMBACI

21.45- YEREL BASIN/BASIN BAŞARI/BASIN ONUR ÖDÜL TÖRENİ

22.00- KAYAHAN ŞARKILARI (İPEK AÇAR-SUAT SUNA-İSKENDER PAYDAŞ) KONSERİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU

04 AĞUSTOS 2017 CUMA

13.00- ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI.

​YER: BÜYÜKÇEKMECE A.K.M.

15.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU (TİYATRO BÜYÜ) YER: Müze- Kültürpark

18.00- ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU KOKTEYLİ YER: Dalyan Kafe Yanı- Kültürpark

19.00- ÇOCUK EL SANATLARI ATÖLYE SERGİ AÇILIŞI YER: Kültürpark

19.10- MİNİK ELLER SERAMİK ATÖLYESİ (DUVARDA SERAMİK SERGİSİ) YER: Kültürpark

19.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (İTALYA) YER: Büyükçekmece, Kordonboyu Zeki Pekcan Parkı

20.00- ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI KAFKAS YÖRESİ MİNİKLER GÖSTERİSİ ANTRENÖR ÖMER BOZAN

20.25- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ ÜSKÜP YILDIZLAR, ANTRENÖR HASAN KESKİN

20.45- KONUK ÜLKELERİN HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

21.30- ALTIN KÖPRÜ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ İZMİR BÜYÜKLER EKİBİ ANTRENÖR ERHAN KARATOKA

21.50- ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU PLAKET TÖRENİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU

22.15- KORAY AVCI KONSERİ YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU

18. ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ RESMİ KAPANIŞ SEREMONİSİ

05 AĞUSTOS 2017 CUMARTESİ

13.00- TÜRK YEMEKLERİ SERGİSİ YER: Müze- Kültürpark

15.30- ULUSLARARASI KUKLA TİYATROSU GÖSTERİSİ. (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BLD.KUKLA TİYATROSU) YER: Müze- Kültürpark

19.30- FESTİVALDE GÖREV ALAN REHBERLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİ

20.15- ULUSLARARASI HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

21.20- TÜRKİYE FOLKLOR KURUMU HALK OYUNLARI GRUBU ROMAN EKİBİ ANTRENÖR SEÇİL BOMBACI

21.25- KÜLTÜR VE SANATTA YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜL TÖRENİ (HALDUN DORMEN/GÜLRİZ SURU​Rİ)

22.45- ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI MARDİN YÖRESİ YILDIZLAR VE BÜYÜKLER GÖSTERİSİ ANTRENÖR ÖMER BOZAN

23.00- FESTİVAL KOMİTESİ VE ULUSLARARASI JURİ ÜYELERİNE TEŞEKKÜR TÖRENİ

23.15- ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

00.00- FESTİVAL KAPANIŞ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

YER: KÜLTÜRPARK, KEMAL SUNAL AMFİ TİYATROSU