Büyükçekmece'de 386 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece'de 5 kişinin farklı dönemlere ait kaçak tarihi eserleri, 250 bin liraya satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Hazarfen Havalimanı yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bezlere sarılı Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Helenistik döneme ait 386 tarihi eser ele geçirildi.

Olaylı ilgili A.D, B.Y, K.Ş, B.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

Tarihi eserler ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi.

"Müzelik değerde eserler"

Eserlerle ilgili gazetecilere bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 386 eser ele geçirildiğini söyledi.

Eserlerin çoğunun bronz olduğunu aktaran Kızıltan, ''Bu eserler içerisinde olanların hemen hemen hepsi, 2863 sayılı yasa kapsamında tespit ve tescile tabi müzelik değerde eserler. Eserlerin 299'u sikke. Bu sikkelerin 65'i gümüş. Gümüş paralar Yunan, Roma Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait. Bunlar arasında 1700 yıllarda Beyazıt dönemine ve 1213 yıllardan Keykubad dönemine ait olan para ve 5 de kurşun mühür var." diye konuştu.

Kızıltan, diğer sikkelerin ise bronz ve bakırdan oluştuğunu dile getirerek, "Bunun yanında bakır ve bronzdan oluşan mutfak malzemeleri, kiliselere ait dini objeler, takı, tıp aletleri ve hayvan heykelleri bulunuyor.'' dedi.