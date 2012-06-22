Büyükanıt'a haksızlık etmiş olursunuz

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Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı'nın 2. bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin PKK ile savaş yapmadığını, PKK'nın terör örgütü olduğunu, terör örgütüyle mücadele edildiğini belirten Yılmaz, ''PKK, '30 yılda hiç bu kadar kayıp vermedik' diyordu. PKK'ya karşı verilen bu mücadele, 30 yılda verilen mücadeleden daha büyük mücadele. Bu mücadelede zerre kadar geriye gitme yok, daha ileri duruma gitme vardır. PKK'nın kendi ağzından da teyit edilmiştir. PKK ile terör örgütüyle bir müzakeremiz yoktur. Güneydoğu'daki insanlarımızın taleplerini dinleme vardır. Dinlemekten korkmuyoruz'' diye konuştu.

Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasındaki görüşmeye ilişkin bir soruya, ''İki kişi arasında yapılan her görüşme özeldir. Ne konuştukları ikisinin arasındaki sırra bağlıdır. Büyükanıt, kişilik haklarına yönelik saldırı gerekçesiyle Fikri Sağlar hakkında mahkemeye gitmiş. Mahkeme, mahkum etmiş. Bu konuda fazla şey söylerseniz Büyükanıt'ın kişilik haklarına saldırmış olursunuz'' karşılığını verdi.