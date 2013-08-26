Büyük Taarruz'un 91. yıl etkinliği

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için 76 milyon hep birlikte birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirerek çok çalışmamız gerekiyor" dedi.



Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenlerin ardından Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri Çakırözü köyünde yapılan "Zafer Yürüyüşü" etkinliğine katıldı.



Burada konuşan Bakan Eroğlu 91 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Akşehir'den Şuhut'a gelerek Büyük Taarruz için hazırlık yaptıklarını ve 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gecede taarruz emri ile yürüyüşe geçtiklerini söyledi.



Eroğlu, "Sabahın ilk ışıklarıyla büyük taarruz emri verildi. Kahraman askerlerimiz ayaklarındaki çarıklarla belki eskimiş tüfekleri ile bu yolları adete arşınlayarak Kocatepe'ye ulaştılar" dedi.



Türk halkının şehitlere vefa borcu olduğunu kaydeden Eroğlu şunları söyledi:



"Atatürk'ün emrettiği üzere muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için 76 milyon hep birlikte birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirerek çok çalışmamız gerekiyor. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de güzel işler yapılıyor. Artık bizim de uzaya gönderdiğimiz uydularımız var. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için millet olarak çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Bakan Eroğlu'nun konuşmasının ardından düzenlenen havai fişek gösterisi ile birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı zafer yürüyüşü başladı.



Kocatepe'ye doğru yaklaşık 14 kilometre süren zafer yürüyüşünde Kurtuluş Savaşı'ndaki askerleri temsili olarak canlandıran kıyafetleri giyen askeri birlikler kortejin en başında yer aldı.



Zafer yürüyüşüne Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ile çok sayıda vatandaş katıldı.





AA