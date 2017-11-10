Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılında Taksim'de tören gerçekleştirildi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki anma töreni, sırasıyla İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, siyasi parti il başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları ve gazi derneklerinin çelenklerinin sunumuyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Taksim Meydanı'nda adeta hayat durdu. Törene katılanlarla birlikte çevrede toplanan kalabalık saygı duruşunda bulundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlar araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu

Taksim Meydanı'na bakan dükkanların çalışanları, mekanlarının çatılarına çıkıp saygı gösterirken, bazı otellerin balkonlarındaki turistler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "hazır ol" durumuna geçti.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Atatürk Havalimanında da vatandaşlar ve çalışanları terminalde toplanarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu öncesinde havalimanında İngilizce ve Türkçe anonslar yapıldı.

Pasaport, gümrük ve güvenlik kontrollerinden geçen yabancı yolcular da saygı duruşuna katıldı.

İzmir'deki törene Vali Ayyıldız, Başkan Kocaoğlu ve vatandaşlar katıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Tören alanında bulunan bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Madencilerden saygı duruşu

Zonguldak'ta TTK'de çalışan aralarında Çinlilerin de bulunduğu bazı maden işçileri, ocağa girmeden önce saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

İşçilerden Dursun Nazlı, AA muhabirine, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 79. yılında maden ocağında andıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küllerinden yeniden doğmasına vesile olan ve toplumu ayağa kaldıran bir insan. Ülkemizin dimdik ayağa kalkmasını sağlayan Ulu Önder Atatürk'ü bugün ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Atatürk gereken değeri o dönemde kentimize vermiştir. Ülke ekonomisine katkı verme noktasında herkesten daha çok çalıştığımıza inanıyorum. Hayatımız pahasına yer altındaki cevheri çıkarıyoruz. Ulu Önder'e borcumuzu üreterek, çalışarak yer altındaki cevheri çıkararak ödemeye çalışıyoruz."