Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89853
ALTIN
193.330
DOLAR
4.8316
STERLİN
6.3610
EURO
5.6204
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu

'Bütün şehitlerin yakınları idamın çıkmasını istiyor'

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında cuntacı general Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir "Devlet bizim içimizdeki ateşi söndürecekse biz idam istiyoruz" dedi.

'Bütün şehitlerin yakınları idamın çıkmasını istiyor'

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında cuntacı general Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir "Devlet bizim içimizdeki ateşi söndürecekse biz idam istiyoruz" dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:28
0 Okunma
'Bütün şehitlerin yakınları idamın çıkmasını istiyor'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babaHasan Hüseyin Halisdemir ve 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki saldırıda şehit olan özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır ile teknik eleman Mehmet Demir'in aileleri, Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katıldı. 

Hasan Hüseyin Halisdemir, burada yaptığı konuşmada, vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan Türk milletine teşekkür eden Halisdemir, "Annelere sonsuz teşekkür ediyorum. 75 bin bebeğe Ömer Halisdemir ismini koydukları için annelere sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Halisdemir, FETÖ'cü hainler ile teröristlerin 10-20 yıl hapis cezası almalarının veya müebbet hapis cezasına çarptırılmalarının önemi olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devlet bizim içimizdeki ateşi söndürecekse, içimizi rahatlatacaksa biz idam istiyoruz. O şerefsizler elbette bir gün ölecekler ama Türk milletinin karşısında sehpaya çıkıp asılırsa daha iyi olur. Geriden gelenler der ki 'bize de aynısını yaparlar'. Bunlar ümitlidir. Belki Sayın Cumhurbaşkanımız bir zaman gidecek, bırakacak. Şu gelecek, bu gelecek belki de bunları bırakacaklar. Onun için idam istiyoruz. Bütün şehitlerin yakınları idamın çıkmasını istiyor. Bu şerefsizler, vicdansızlar, vatanına, milletine, bayrağına sahip olmayan kişiler idam edilsin."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da tarih boyunca vatan toprağı için yüzbinlerce şehit verildiğini dile getirerek, Türk milletinin vatanını korumak için 15 Temmuz hain darbe girişiminde uçaklara, helikopterlere, tanklara, tüfeklere karşı meydanlara çıktığını anımsattı.

Türk milletinin esir olmadığını, 3-5 çapulcuya meydanı bırakmadığını ifade eden Tahmazoğlu, "15 Temmuz'da hainler başarılı olamadılar. Bu hainleri ebedi cehennem paklar. Ancak yüreğimiz böyle soğur, başka türlü soğumaz. Bu dünyadaki cezalar onlara hafif gelir. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tahmazoğlu, şehit yakınlarına çiçek, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe TeşebbüsüSemih TerziÖmer Halisdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt dışında yakalanan üst düzey iki FETÖ'cü adliyede
Yurt dışında yakalanan üst düzey iki FETÖ'cü adliyede
Müzik susacak, çalışanlar ay yıldızlı tişört giyecek
Müzik susacak, çalışanlar ay yıldızlı tişört giyecek
'Bomba 20 metre ileriye atılsaydı çok sayıda milletvekili şehit olabilirdi'
'Bomba 20 metre ileriye atılsaydı çok sayıda milletvekili şehit olabilirdi'
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 34 tutuklama
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 34 tutuklama
Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı
Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı
Ankara'da telefon kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı
Ankara'da telefon kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı
Hrant Dink cinayeti davasında iki tahliye
Hrant Dink cinayeti davasında iki tahliye
Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı
Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ