BURSA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınan isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen Bursa İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş ve 15 zanlı hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde saat 01.00 sıralarında gözaltına alınan, sözde "Bursa Sıkıyönetim Komutanı" olduğu iddia edilen ve "darbeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Akkuş hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Başsavcılık, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Akkuş ve 15 zanlı hakkındaki iddianameyi, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan soruşturma kapsamında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından haklarında soruşturma yürütülen sözde Bursa Sıkıyönetim Komutanı Yurdakul Akkuş ve diğer 15 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca iddianame tanzim edilerek, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur."

Girişimle ilgili ülkede ilk yakalanan isim olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Akkuş'un gözaltına alınmasıyla, darbe girişiminin seyri değişmişti. Çantadaki belgelere göre ülke genelinde gözaltına alma operasyonları hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

AA