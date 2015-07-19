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Bursa'da azot fabrikasında patlama: 1 ölü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde azot fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da azot fabrikasında patlama: 1 ölü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde azot fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2015 Pazar 06:53
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Bursa'da azot fabrikasında patlama: 1 ölü
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde azot fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Serbest Bölge'de faaliyet gösteren azot fabrikasının üç katlı gübre üretim bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Binanın merdiven ve asansör bölümünün çöktüğü patlamada başından yaralanan işçi Mustafa Karakol, Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimyasal tehlike nedeniyle koruyucu kıyafet giyen ve maske takan hastane personeli, yaralı işçiye özel solüsyonla müdahale etti.

Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edileceği öğrenilen Karakol'un, patlamada yaralanan bir işçinin enkazda kaldığını belirtmesi üzerine itfaiye, AKUT, AFAD ve Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerince arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Enkaz altında kalan işçi Uğur Çavdar'ın cansız bedeni, itfaiye, AKUT, AFAD ve Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.
Çavdar'ın cesedi, Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Merhum işçinin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 08:45
Anahtar Kelimeler:
Bursaönce Vatan1 ölüAzot Fabrikası
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