Bursa'da arazide patlama: 2 ölü

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde, define aradığı öne sürülen 4 kişiden ikisi, gübre ve şeker karışımından elde edilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gelemiç Mahallesi yakınındaki Kızılcık mevkisinde define aradığı iddia edilen 4 kişinin, yanlarında getirdiği gübre ve şeker karışımından hazırlanan patlayıcı infilak etti. Bu sırada parçalanan kayalar, söz konusu kişilerin üzerine devrildi.



Patlama sesini duyan kişiler, jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, isimleri henüz tespit edilemeyen kişilerden 2'sinin öldüğünü belirledi.



Yaralanan ve Keles Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişiden biri ayakta tedavi edildi. Diğeri ise hayati tehlikesi bulunduğu için hava ambulansıyla Bursa'ya sevk edildi.

