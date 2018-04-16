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Bursa Valisi Küçük: Bursa'da 2020'de 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz

Bursa Valisi Küçük, "Bursa geçen yıl 2 milyon 850 bin turisti ağırladı. İçinde her türlü güzelliği barındıran bir şehir için bu rakam az. 2020 yılında hedefimiz Bursa'da 5 milyon turist ağırlamak." dedi.

Bursa Valisi Küçük: Bursa'da 2020'de 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz

Bursa Valisi Küçük, "Bursa geçen yıl 2 milyon 850 bin turisti ağırladı. İçinde her türlü güzelliği barındıran bir şehir için bu rakam az. 2020 yılında hedefimiz Bursa'da 5 milyon turist ağırlamak." dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:54
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Bursa Valisi Küçük: Bursa'da 2020'de 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz

42. Turizm Haftası dolayısıyla Orhangazi Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Hacivat Karagöz ve kılıç kalkan gösterileri sunuldu, Osmanlı dönemi giysilerinden oluşan bir defile gerçekleştirildi ve mehteran takımı konser verdi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın Türkiye'nin önde gelen turizm ve sanayi kentleri arasında yer aldığını söyledi.

Bursa'nın tarihi eserlerinin yanı sıra doğasıyla da önemli bir turizm potansiyeli olduğunu dile getiren Küçük, "Bursa geçen yıl 2 milyon 850 bin turisti ağırladı. İçinde her türlü güzelliği barındıran bir şehir için bu rakam az. 2020 yılında hedefimiz Bursa'da 5 milyon turist ağırlamak. Bir de bu kentin ahlaki ve geleneksel değerleri var. Atalarımızdan kalan değerler var. Bir binayı yapmak belki 10 yıl sürebilir ama edep ve adap sahibi olmak nesiller boyu göre göre olan şeylerdir. Bu anlamda Bursa müstesna bir şehirdir." dedi.

Küçük, Bursa'da turizmi geliştirmek için birçok şey yapıldığını ve bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Bugün dünyada turizmden çok para kazanan şehirlere bakın, o kentlerde halk şehrine sahip çıkıyor. Bu çok önemlidir. Her şeyiyle şehrimize sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

"Turist başımızın tacıdır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın turizmden daha çok pay alması gerektiğini vurgulayarak, "Osmanlının kurulduğu ve ayağa kalktığı, şimdi de Türkiye'nin 4. büyük şehriyiz. Bu güzelliği daha da yükseltmemiz gerekiyor. Yatırımlar var ama yeterli değil. Turist bizim başımızın tacıdır. Bize misafir olanlara iyi davranmamız gerekiyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Valisi İzzettin KüçükBursa
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