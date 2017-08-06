'Bursa'nın zindanları' 2 bin 500 yıl öncesine ışık tutacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı, restorasyon çalışmalarının ardından yeni yılda ziyarete açılacak.

Bursa surlarının son bölümünde, Alacahırka Mahallesi'nde yer alan, "kanlı kuyu", "işkence odası" ve "kule bağlantılı koridorlar" ile "zindanlar"ın bulunduğu Zindan Kapı'da restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın kültür ve medeniyet kenti olduğunu vurguladı.

"Yedikule Zindranları'ndan sonra ikinci örneği de Bursa'da"

Bursa'nın 7 bölgesiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğine işaret eden Altepe, surların ortaya çıkarılması projesi çerçevesinde çalışmalara önce Bursa'nın ana giriş kapısı "Saltanat Kapı"dan başladıklarını bildiren Altepe, şöyle devam etti:

"Sonra Fetih Kapı, Yer Kapı, Tahtakale Yokuş Caddesi Kapısı, Zindan Kapı ve bundan sonra da Kaplıca Kapı var. Son bölgelerdeyiz. Zindan Kapı'dayız. Zindan Kapı geçmişte içi de dışı da binalarla ur gibi sarılmış bir bölgeydi. Hatta surun içinde Zindan Kapı'nın 3 kulesinin ortasında bir apartman vardı. Apartmanın etrafı dokuma atölyeleriyle doluydu ve bir ağ gibi örülüydü. Şimdi çevresi temizlendi, binalardan ayıklandı. Orijinal surlar ortaya çıktı. Dışındaki evler de yıkıldı. Burada surların, sur içi yaşamın tüm detayları ortaya çıkmaya başladı. Burası Zindan Kapı. Zindanlar, kan kuyuları var. İstanbul'daki Yedikule Zindranları'ndan sonra ikinci örneği de Bursa'da."