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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 kişi adliyeye sevk edildi

Görevlerinden ihraç edilen aralarında 2. sınıf emniyet müdürlerinin de olduğu 18 polis ve 3 polis yakını adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 kişi adliyeye sevk edildi

Görevlerinden ihraç edilen aralarında 2. sınıf emniyet müdürlerinin de olduğu 18 polis ve 3 polis yakını adliyeye sevk edildi.

02 Haziran 2017 Cuma 09:25
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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, geçen hafta gözaltına alınan aralarında görevlerinden ihraç edilen polisler ve yakınlarının da bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandığı iddiasıyla, Bursa merkezli operasyonla Balıkesir, Ankara, Kırıkkale, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Artvin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan, aralarında daha önce görevden ihraç edilen 2'si 2. sınıf emniyet müdürü olmak üzere 18 polis ve 3 polis yakınının emniyetteki sorguları tamamlandı.

Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaFETÖBylock
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