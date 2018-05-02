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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan, aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 27 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan, aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 27 emniyet mensubu gözaltına alındı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:08
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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 30 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaFETÖFETÖ Operasyonu
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