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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ'den 8 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ'den 8 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:58
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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ'den 8 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu belirtilen bir derneğin "Bylock" kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerinden oluşan 20 kişinin yakalanması için harekete geçti.

Bursa merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. 12 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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