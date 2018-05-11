Bursa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Bursa'da merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında KHK ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirketle bağlantılı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfının yöneticileri ile özel hastanelerde görev yapan doktorların da bulunduğu 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait Bursa, Van ve Erzincan'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlılardan bazılarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'yı "kurtarma talimatları" kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürüldü.