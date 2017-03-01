Bursa'daki FETÖ zanlısına ev hapsi verildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında evinde yakalanan örgütün "Bursa imamlarından" Ahmet Münir A'ya, felçli olduğu gerekçesiyle ev hapsi verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Ahmet Münir A'nın, yurt içinde ve dışında turistik geziye katılır gibi gösterip örgütsel toplantılarda bulunduğu tespit edildi.

ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi

Emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Felçli zanlıya ev hapsi şartları uygulandı.

"ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Ahmet Münir A'nın eşinin de İl Müftülüğündeki vaizlik görevinden açığa alındığı bildirildi.

Öte yandan, zanlının Uganda'da bazı örgütsel toplantılara katıldığı da öğrenildi.