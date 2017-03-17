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Bursa'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Bursa kent merkezi ve 6 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Bursa'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Bursa kent merkezi ve 6 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.

17 Mart 2017 Cuma 14:01
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Bursa'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik kent merkezi, Gürsu, Gemlik, Yenişehir, İnegöl, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP il yöneticisi, merkez ve ilçe teşkilatlarının başkan ve yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada veri depolama aygıtları, örgütsel malzemeler ve yasak yayın ele geçirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaPKKPKKya OperasyonHDP
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