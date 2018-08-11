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Bursa'da orman yangını

Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da orman yangını

Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:39
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Bursa'da orman yangını

Alınan bilgiye göre, Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi.

Bu arada, Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursa-MudanyaBursa-Mudanya KarayoluÇağrışan MevkisiBursada Orman Yangını
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