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Bursa'da metan gazından elektrik üretilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, metan gazından elektrik enerjisi elde etmek üzere projelendirilen üretim tesisinin yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Bursa'da metan gazından elektrik üretilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, metan gazından elektrik enerjisi elde etmek üzere projelendirilen üretim tesisinin yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 17:10
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Bursa'da metan gazından elektrik üretilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, metan gazından elektrik enerjisi elde etmek üzere projelendirilen ve yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedeflenen üretim tesisinin inşaatına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı'nda yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek tesiste, metan gazından elektrik üretilecek.

İlk etapta 1,2 megavatsaat elektrik üretimi sağlanacak proje ilerledikçe üretimin 2,4 megavatsaate ulaşması ve tesisin yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Katı atıkları ekonomiye kazandıracak projenin ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı ve tesis için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ön lisans verildi.

Tesis hizmete girdiğinde üretilecek elektrik, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'ye (UEDAŞ) satılacak ve 23 yıl boyunca yüzde 57,3 pay ve kira geliri Büyükşehir Belediyesine ödenecek.

"2018 sonuna kadar elektrik üretimine başlamayı amaçlıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metan gazından elektrik enerjisi üretimini hedefleyen tesisin yapımına başlandığını belirtti.

Bursa'nın yeşiliyle, çevresiyle, doğal güzellikleriyle önemli bir kent olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu kentin temiz havasına, suyuna, değerlerine sahip çıkmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bakış açısından hareketle, İnegöl'de katı atık depolama alanında inşaatına başlanan proje ile deponi gazının içinde bulunan ve karbondioksite göre 21 kat daha zararlı olan metan gazının sebep olduğu sera etkisinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. İnşaat çalışmalarının hızlıca tamamlanacağı tesiste 2018 yılının sonuna kadar elektrik üretimine başlamayı amaçlıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 06.07.2018 17:13
Anahtar Kelimeler:
Bursa Büyükşehir BelediyesiBursa
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