Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95694
ALTIN
190.645
DOLAR
4.8573
STERLİN
6.3472
EURO
5.6489
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi

Bursa'da fırınlar 'susamsız simit' satacak

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal Pınar, 'Susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacağız.' dedi.

Bursa'da fırınlar 'susamsız simit' satacak

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal Pınar, 'Susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacağız.' dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:16
0 Okunma
Bursa'da fırınlar 'susamsız simit' satacak

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal Pınar, susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacaklarını söyledi.

Pınar, bir fırında gazetecilere yaptığı açıklamada, sektör olarak sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi. Son aylarda susam fiyatlarının arttığını belirten Pınar, "Geçen yıl temmuz ayında kilogram fiyatı 7,5 lira olan susam bu yılın aynı ayı itibarıyla 12 lira oldu." dedi.

Pınar, esnafın simit yapmakta zorlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ham maddeye gelen zamlar esnafın belini büktü. Gümrükte susamlar bekletiliyor. Susam borsasını çökertmemiz gerekiyor. Bunlar rantçılar, esnafımızın üstünden rant kazanıyorlar. Bunlara dur dememiz gerekiyor. Esnafımız simit yapamaz hale geldi. Böyle devam ederse 100 gram simit 1 lira 75 kuruşa satılmak zorunda kalınacak. Gümrükte susamları bekleterek, arz ve talebi yükseltiyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde büyük bir eylem başlatacağız. Fırıncılar ve simitçiler olarak susamsız simit üreteceğiz. Susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacağız. İnşallah esnafımız ve illerimizle bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde 50 bin esnaf zor durumda. "

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Simitçiler Ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal PınarBursaSusamsız SimitSusam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeği otomobiliyle sürükleyen kişiye para cezası
Köpeği otomobiliyle sürükleyen kişiye para cezası
"En büyük güvencemiz, yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimiz"
"En büyük güvencemiz, yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimiz"
Dışişleri'nden şehitler için taziye mesajı
Dışişleri'nden şehitler için taziye mesajı
Arkeologlardan 'defineci' tepkisi
Arkeologlardan 'defineci' tepkisi
Uber sorunu denetimlerle çözülüyor
Uber sorunu denetimlerle çözülüyor
İbret için üzerindeki kurşun izleri silinmeyecek
İbret için üzerindeki kurşun izleri silinmeyecek
Yazılı basında erkekler çoğunlukta
Yazılı basında erkekler çoğunlukta
Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı
Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı
Düzce'de 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı
Düzce'de 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ