Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89529
ALTIN
146.425
DOLAR
3.6406
STERLIN
4.5199
EURO
3.9121
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde
Nurseli İdiz gözaltına alındı
Nurseli İdiz gözaltına alındı
Arnavut halkına FETÖ uyarısı
Arnavut halkına FETÖ uyarısı
Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde” var mısın?
Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde”...

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

30 Mart 2017 Perşembe 10:02
20 Okunma
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Bursa yapılanmasında görev alan ve finans sağlayanların yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüte ait kuruluşların mütevelli heyeti üyesi oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte finans sağlamak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBursada FETÖ OperasyonuBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'deki kamplara sıcak yemek
Suriye'deki kamplara sıcak yemek
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Antalya ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu
Antalya ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu
Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
Emniyetten okul çevrelerine denetim
Emniyetten okul çevrelerine denetim
Ülkemiz anayasa referandumuna giderken
Ülkemiz anayasa referandumuna giderken

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ