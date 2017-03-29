Bursa'da FETÖ şüphelisi iş adamlarının iddianamesi kabul edildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladığı iddia edilen 22 iş adamı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16'sı tutuklu, 22 sanık ve 2 firari hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği" suçundan 10 yıldan 15'er yıla, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"a göre de 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.