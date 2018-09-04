Bursa'da FETÖ operasyonunda 25 polis gözaltına alındı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilmiş 25 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce mesleklerinden ihraç edilen 25 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile Gemlik, Kestel, İnegöl ve Karacabey ilçelerindeki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 eski polis, emniyet müdürlüğüne getirildi.