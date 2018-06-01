Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, firari FETÖ şüphelilerinin kaldıkları tespit edilen farklı adreslerdeki 10 hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında örgütün sözde "polis imamı" ile Ankara'daki hukuk mezunu öğrencileri hakim ve savcılığa hazırladıkları öne sürülenlerin de bulunduğu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen firari 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda şüphelilere ait 2 sahte kimlik, sahte ehliyet, 22 GSM hattı, bir kısmında şifreli programların bulunduğu 26 cep telefonu, 4 flaş bellek, hafıza kartı, 2 modem, 7 dizüstü bilgisayar, 2 tablet ve 22 bin lira ile 440 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.