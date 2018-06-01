Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99112
ALTIN
192.752
DOLAR
4.6076
STERLİN
6.1237
EURO
5.3850
"Asla taviz vermedik"
"Asla taviz vermedik"
'Kilolu ama sağlıklı'
'Kilolu ama sağlıklı'
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlendi.

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlendi.

01 Haziran 2018 Cuma 13:15
0 Okunma
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, firari FETÖ şüphelilerinin kaldıkları tespit edilen farklı adreslerdeki 10 hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında örgütün sözde "polis imamı" ile Ankara'daki hukuk mezunu öğrencileri hakim ve savcılığa hazırladıkları öne sürülenlerin de bulunduğu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen firari 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda şüphelilere ait 2 sahte kimlik, sahte ehliyet, 22 GSM hattı, bir kısmında şifreli programların bulunduğu 26 cep telefonu, 4 flaş bellek, hafıza kartı, 2 modem, 7 dizüstü bilgisayar, 2 tablet ve 22 bin lira ile 440 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaFETÖGaybubet Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte PKK operasyonu
Başkentte PKK operasyonu
Bursa'da palet imalathanesinde yangın
Bursa'da palet imalathanesinde yangın
Vatandaşları zırhlı araçlarla ezmek istemişler
Vatandaşları zırhlı araçlarla ezmek istemişler
Emine Erdoğan tütün bağımlılığına dikkati çekti
Emine Erdoğan tütün bağımlılığına dikkati çekti
Oy pusulaları basına gösterildi
Oy pusulaları basına gösterildi
'Askeri Casusluk' davası savcısı Kılınç'a FETÖ iddianamesi
'Askeri Casusluk' davası savcısı Kılınç'a FETÖ iddianamesi
Sözleşmeli imamlar da tayin olduğunda yolluk alacak
Sözleşmeli imamlar da tayin olduğunda yolluk alacak
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
İstanbul merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu
İstanbul merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ