Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90390
ALTIN
193.057
DOLAR
4.8302
STERLİN
6.3962
EURO
5.6468
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...

Bursa'da FETÖ eğitim kurumu yöneticisi 14 kişi adliyede

Bursa merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün eğitim kurumlarında yöneticilik yapan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ eğitim kurumu yöneticisi 14 kişi adliyede

Bursa merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün eğitim kurumlarında yöneticilik yapan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:12
0 Okunma
Bursa'da FETÖ eğitim kurumu yöneticisi 14 kişi adliyede

Bursa merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün eğitim kurumlarında yöneticilik yapan 14 zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte ait olduğu gerekçesiyle daha önce kapatılan özel okul, dershane, yurt ve etüt merkezlerinde yöneticilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'deki 28 adrese 11 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırdıkları öğrenilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaFETÖFetullahçı Terör Örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişlerinden Münbiç açıklaması
Dışişlerinden Münbiç açıklaması
İBB önünde 15 Temmuz Şehitleri için anma programı
İBB önünde 15 Temmuz Şehitleri için anma programı
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"
Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
"Polis yetiştirmeme engel olamayacaklar"
"Polis yetiştirmeme engel olamayacaklar"
Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı
Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı
Kentsel dönüşümü hızlandıracak birçok adım attık
Kentsel dönüşümü hızlandıracak birçok adım attık
Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler 15 Temmuz’u anlattı
Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler 15 Temmuz’u anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ