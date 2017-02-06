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Bursa'da DAEŞ operasyonu

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 59 kişi daha yakalandı.

Bursa'da DAEŞ operasyonu

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 59 kişi daha yakalandı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:32
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Bursa'da DAEŞ operasyonu

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 59 kişi daha yakalandı. Dünkü operasyonla gözaltına alınanların sayısı 105'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i yabancı uyruklu 59 kişi daha gözaltına alındı.

Dün yakalanan 46 terör örgütü DEAŞ üyesiyle gözaltına alınanların sayısı 105'e çıktı.

Bunların 46'sı Türk, biri Rus, 3'ü Azeri, 4'ü Türkmen, 51'inin ise Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaDeaşOperasyon
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