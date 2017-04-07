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Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!

"Come Together" mottosu ile Burn Energy Drink ana sponsorluğunda yola çıkan Burn Electropol Festival 2017 line-up'ı açıklandı!

Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!

"Come Together" mottosu ile Burn Energy Drink ana sponsorluğunda yola çıkan Burn Electropol Festival 2017 line-up'ı açıklandı!

07 Nisan 2017 Cuma 13:30
9591 Okunma
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!

Metropolün kalbinde büyülü bir elektronik müzik şehri yaratma iddiasıyla çıktığı yolda 4. senesinde 10.000'i aşkın elektronik müzik severin katılımı ile güçlenerek yoluna devam eden Burn Electropol Festival’in özlemi bu sene her zamankinden daha erken sonlanıyor. Dans ve müziğin büyülü metropolü Electropol, Burn Energy Drink katkılarıyla yepyeni bir konseptle şehre dönüyor! Dansın, müziğin, eğlencenin ve gençliğin hüküm sürdüğü toprakların kapıları 29 Nisan Cumartesi günü Maslak Arena’da açılıyor. 10 saat kesintisiz elektronik müzik ve gün boyu birbirinden keyiﬂi aktivitelerin yer alacağı şehirde, festival deneyimi yeniden tanımlanacak.

EDM ve Big Room’un dünyaca ünlü isimlerinin yer alacağı festivalde ritimleriyle, melodik Future House müziğinin Duo’su Tom & Jerry, canlı performansları ve kendine özgü imajıyla hayran bırakarak oldukça geniş bir dinleyici kitlesine sahip Dj Furkan Kurt, Türkiye’nin ilk kadın Dj Duo grubu Cielo, prodüksiyonlarında yakalamış olduğu özgün melodileriyle ön plana çıkan Dj Baha, Progressive House’un aranılan ismi Juicy M, Elektro House remixlerinin yanı sıra sıradışı tarzıyla Dj’lik kavramına yeni bir tanım getiren Dj Blend İstanbul ayağında misaﬁrlere hafızalardan silinmeyecek saatler yaşatacak. Burn Electropol İzmir için ise Line Up’a bu efsane isimlerin dışında Trap müzik dalında iddialı girişimleriyle tanınan Kerem Tekinalp ve Deep house, Indie Dance ve Nu Disco üzerine çalışmalarıyla listeleri altüst eden Mahmut Orhan katılacak. Burn Electropol Festival, bu yıla özel sürprizlerle ve unutulmaz anılarla halkını evlerine uğurlayacak. Kısa zamanda özgür eğlencenin temsilcisi haline gelen Burn Electropol Festival’in 4. yılında sen de evimiz Maslak Arena’da yerini al!

Biletler Biletix’te..

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Anahtar Kelimeler:
Electropol FestivalBurnMaslak Arena
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