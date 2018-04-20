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Burdur'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün aranan sözde üst yöneticisi 6 şüpheli "hücre evi"nde yakalandı.

Burdur'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün aranan sözde üst yöneticisi 6 şüpheli "hücre evi"nde yakalandı.

20 Nisan 2018 Cuma 15:22
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Burdur'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütünün "hücre evleri"nde saklanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yakalananlar arasında terör örgütünün "bürokrat ve müfettişler ile üniversite öğrencilerinden sorumlu" şüphelilerin bulunduğu belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BurdurFETÖ
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