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Burak Akın FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemini açıkladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruması ve FETÖ sanığı eski yüzbaşı Burak Akın, FETÖ'nün örgütsel iletişim için ByLock ve ankesörlü telefon dışında sosyal medyayı da kullanmış olabileceğini söyledi.

Burak Akın FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemini açıkladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruması ve FETÖ sanığı eski yüzbaşı Burak Akın, FETÖ'nün örgütsel iletişim için ByLock ve ankesörlü telefon dışında sosyal medyayı da kullanmış olabileceğini söyledi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:32
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Burak Akın FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemini açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruması sanık eski yüzbaşı Burak Akın ile Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişinin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Burak Akın, Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Mustafa Çopuroğlu ve Hüseyin Çetinkaya ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celsede sanıkların verdiği örgüt üyelerinin isimlerine ilişkin yapılan araştırma sonuçlarının dava dosyasına kazandırıldığını belirterek, buna ilişkin sanık ve avukatların beyanlarını aldı.

İlk savunmasına kısa bir ekleme yapacağını belirten sanık eski yüzbaşı Akın, "Kerem" kod isimli örgüt yöneticisinin kendisiyle irtibat sağlamak, örgütsel toplantıların yapılacağı yer ve zaman bilgisini iletmek için Twitter üzerinden iletişim kurmak istediğini dile getirdi.

Akın, FETÖ üyelerinin kriptolu haberleşme programı ByLock ve ankesörlü telefon dışında örgütsel irtibat sağlamak için sosyal medyayı kullanmış olabileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Kerem kod adlı şahıs bana sohbetlerin yer ve zamanını bildirmek için bir Twitter hesabı açmamı, buradan bilgilendirme yapacağını söyledi. Twitter'dan kendisinin aralarında bulunduğu bin kişiyi takip etmemi istedi. Bana 'Ben de bin kişiyi takip edeceğim, ben orada şifreli olarak yazacağım' demişti. ByLock ve ankesörlü telefon dışında böyle bir iletişim tekniğini kullanmış olabilirler, bunu mahkemenin dikkatine sunuyorum."

Diğer sanık ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından duruşma ertelendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBurak AkınKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GülerBylock
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