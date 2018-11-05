Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
216.005
DOLAR
5.4511
STERLİN
7.0733
EURO
6.2034
Mevlana ve Sultan Abdülhamit Han 'Dünya Belleği' listesine aday
Mevlana ve Sultan Abdülhamit Han...
Bile bile nefeslerine ölümü çekiyorlar
Bile bile nefeslerine ölümü çekiyorlar
Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı
Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu aştı
Didim’de deniz kıyısında ceset bulundu
Didim’de deniz kıyısında ceset bulundu
Manisa'da puanlar paylaşıldı
Manisa'da puanlar paylaşıldı

Bülent Ecevit vefatının 12'nci yılında mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 12'nci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Bülent Ecevit vefatının 12'nci yılında mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 12'nci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:40
0 Okunma
Bülent Ecevit vefatının 12'nci yılında mezarı başında anıldı

ANKARA 

Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Aksakal, çelenk bırakmasının ardından yaptığı konuşmada, DSP'yi Türk siyaseti için "olmazsa olmaz bir parti" olarak niteledi.

Bülent Ecevit'in kendilerine çok büyük bir emanet bıraktığını vurgulayan Aksakal, şöyle konuştu:

"Bülent Ecevit, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yer tutmuş, ülke ve dünya siyasetinde saygınlığı elde edebilmiş ender devlet adamlarından bir tanesidir. Onun kurduğu DSP'nin neferleri olarak, sonsuza kadar gelecek nesillere onun kuramını, düşüncesini ve Türkiye sevdasını aktarmakla görevli insanlar olarak, onun yolunda gitmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bülent Ecevit, Türkiye'nin içinde bulunduğu ve bulunabileceği durumları o günden işaret etmiş, öngörülü bir devlet adamıydı. Kendisini minnet ve şükranla yad ediyoruz." 

Anma töreninin ardından ziyaretçiler Bülent Ecevit'in kabrine çiçek bıraktı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Bülent EcevitVefatının 12nci Yılı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrim niteliğinde adımlar attık
Devrim niteliğinde adımlar attık
Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Denizlerimizdeki haklarımızın ihlaline müsaade etmeyeceğiz
Denizlerimizdeki haklarımızın ihlaline müsaade etmeyeceğiz
'Türkiye'yi denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz'
'Türkiye'yi denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz'
Milli savaş gemisi Burgazada, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
Milli savaş gemisi Burgazada, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
Kamuda 'e-Devlet' seferberliği
Kamuda 'e-Devlet' seferberliği
Teröristlerin sınır ötesinden taciz ateşlerine anında karşılık
Teröristlerin sınır ötesinden taciz ateşlerine anında karşılık
'Her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir'
'Her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir'
Tel Abyadlılar evlerine kavuşacakları günün hayalini kuruyor
Tel Abyadlılar evlerine kavuşacakları günün hayalini kuruyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ