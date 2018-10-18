Bugün yaşadığımız sıkıntıların hepsi gelip geçici

İSTANBUL

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adıyaman Valiliği'nin himayesinde, Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı tarafından Adıyaman Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri"ne katıldı.

Etkinlikle Adıyamanlıların İstanbul'da buluştuğunu dile getiren Yıldırım, "Adıyaman Tanıtım Günleri'nde, İstanbullu hemşehrilerimizin Adıyaman'ın her türlü güzelliğini 4 gün boyunca görme fırsatı olacaktır. Huzurun başkenti, Türkiye'nin teminatı Adıyamanlılara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, tanıtım günlerinin bir yandan alışverişi canlandırırken, bir yandan da gurbette bulunan hemşehrileri bir araya getirdiğini anlattı.

İstanbul'da Maltepe ve Yenikapı'da bulunan alanlarda il tanıtım günleri yapıldığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu haftaki misafir Adıyaman. Bilinen tarihi 10 binlerce yıl önceye uzanan kadim medeniyetlere sahip Adıyaman'a gidemeyen kardeşlerimiz için bugün çok güzel bir fırsat. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanı sıra İstanbul'daki kardeşlerimiz de inşallah bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek. Ekonomi hareket halindeki araca benzer. Alışveriş, o aracın yakıtıdır. Alışveriş olmazsa hareket olmaz. Tanıtım günleri, fuarlar, kermesler bir anlamda ekonomiyi canlı tutan, alışveriş ortamını sağlayan etkinliklerdir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerimiz bildiğiniz gibi metropol şehirlerdir. Bu şehirler nüfus yapıları itibarıyla Türkiye'nin özeti gibidir."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu tür faaliyetlerin aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da insanları birbirine daha fazla yakınlaştırdığını vurguladı.

İnsanların her zaman memleketlerine gidemediğini, böyle etkinliklerle memleketlerin de ayaklarına geldiğini dile getiren Yıldırım, "İnşallah birçok Adıyamanlı da memleket hasretini giderecektir. İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerimiz de Adıyaman hakkında daha çok şey öğrenecekler. Adıyaman güneşin doğuş anının en güzel izlendiği şehirdir. Birçok insan bu güzelliği yaşamak için Adıyaman'a gidip, Nemrut Dağı'na tırmanmaktadır. Eğer gitmeyenler varsa, mutlaka gitmelerini tavsiye ederim. Gitmişken Nissibi Köprüsü'nü de görün, oradan da Diyarbakır'a rahat bir seyahat yapın." diye konuştu.

Yıldırım, Adıyaman'ın sanat, siyaset, edebiyat alanında da çok değerli insanlar yetiştirdiğini söyledi.

"Yüreklerimiz bir vurduğu sürece, bizi hiç kimse sindiremeyecek"

Adıyaman'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Edirne'den Kars'a, Şırnak'tan İzmir'e, Adana'dan Samsun'a ülkemizin her köşesini mamur hale getirmek, birlikte kazanıp birlikte zenginleşmek duygusuyla bu faaliyetlerimizi 15 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdük, bugünlere geldik. Bugün yaşadığımız sıkıntılara bakmayın. Bunların hepsi gelip geçici. İster içeriden ister dışarıdan bütün sıkıntıları aşacak güce sahibiz. İster PKK kılığında ister FETÖ kılığında gelsinler evelallah hepsini alt edecek güce sahibiz biz, alt ettik de. Ne diyor merhum Akif, 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Allah'ın izniyle yüreklerimiz bir vurduğu sürece, bizi hiç kimse sindiremeyecek. Türkiye istikrar içinde, huzur içinde büyümeye devam edecektir. Adıyaman Türkiye'nin teminatıdır. Adıyaman'a terör örgütü ayak basamamıştır. Adıyaman toprağını, devletini, milletini seven insanların şehridir. Bu konuda en büyük kaynağımız yine milletimizdir."

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki "Adıyaman Tanıtım Günleri", 21 Ekim'de sona erecek.