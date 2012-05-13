Bugün annenizi unutmayın

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13 Mayıs 2012 09:46

Bugün annesi olanlar belki bir demet çiçek alıp onun elini öpecek. Annesi hayatta olmayanlar ise büyük bir burukluk yaşayacak.



ANKARA

Tüm dünyada olduğu gibi 13 Mayıs Anneler Günü, Türkiye'de de kutlanıyor. Anneler için yapılan kutlamalar, asırlar öncesine dayanıyor ve Sümerler'e dek uzanıyor. Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan Mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı. Analık, ilk çağlardan bu yana İştar, Kybele, Rhea ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle doğurganlık niteliği ön plana çıkararak, doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü. İngilizler arasında 1600'lü yıllarda ''Annelerin Pazarı'' adıyla Lent döneminin 4. pazar günü kutlama yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günü evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine ''Anne Keki'' adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti. Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama ''Anneler Kilisesi''ni onurlandırmak üzere değişti. Kilise festivali zamanla ''Annelerin Pazarı'' kutlamalarıyla birleşti. ''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi Amerika'da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle kutlandı. Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan Mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu gün Philadelphia'da ulusal olarak kutlanmaya başlandı. ''Anneler Günü'' 1911'de hemen her ülkede kutlanmaya başlandı. ABD Başkanı Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla Mayıs ayının ikinci pazarını ''Anneler Günü'' ilan edildiğini duyurdu. Türkiye'de ise ilk Anneler Günü 9 Mayıs 1955'te kutlandı.



